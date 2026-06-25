Портал «Рамблер» получил премию за ответственное использование ИИ
Жюри высоко оценило стратегию проекта, основанную на помощи пользователям.
24 июня 2026 года состоялась церемония вручения национальной премии «Брендинг года». Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стал лауреатом в номинации «Ответственное использование ИИ в создании бренда». Жюри отметило трансформацию привычного медиапотребления в актуальный диалоговый формат, который сделал доступ к полезной информации проще и доступнее.
Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:
«Мы смотрим на пользователей не как на клиентов, а прежде всего видим человека – с его интересами, вопросами и потребностями. Технологии ИИ – это важный инструмент помощи людям. Наша миссия – стать универсальным цифровым сервисом, который позволяет пользователю найти информацию по любому запросу и принимать осознанные решения, экономит время и оставляет его для реальной жизни. Эта победа – признание работы всей команды и наше вдохновение на дальнейшую работу».
«Рамблер» стал первым в России LLM-порталом, использующим искусственный интеллект для взаимодействия человека с контентом. Команда планомерно реализует стратегию ответственного развития ИИ за счет запуска умных мини-сервисов для помощи в различных жизненных ситуациях.
Премия «Брендинг года» – это профессиональная российская награда, отмечающая лучшие команды, дизайн-студии, рекламные агентства и компании, которые занимаются созданием, развитием и трансформацией брендов.