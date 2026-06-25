Портал «Рамблер» получил премию за ответственное использование ИИ

Жюри высоко оценило стратегию проекта, основанную на помощи пользователям.

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24 июня 2026 года состоялась церемония вручения национальной премии «Брендинг года». Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стал лауреатом в номинации «Ответственное использование ИИ в создании бренда». Жюри отметило трансформацию привычного медиапотребления в актуальный диалоговый формат, который сделал доступ к полезной информации проще и доступнее.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Мы смотрим на пользователей не как на клиентов, а прежде всего видим человека – с его интересами, вопросами и потребностями. Технологии ИИ – это важный инструмент помощи людям. Наша миссия – стать универсальным цифровым сервисом, который позволяет пользователю найти информацию по любому запросу и принимать осознанные решения, экономит время и оставляет его для реальной жизни. Эта победа – признание работы всей команды и наше вдохновение на дальнейшую работу».

«Рамблер» стал первым в России LLM-порталом, использующим искусственный интеллект для взаимодействия человека с контентом. Команда планомерно реализует стратегию ответственного развития ИИ за счет запуска умных мини-сервисов для помощи в различных жизненных ситуациях.

Премия «Брендинг года» – это профессиональная российская награда, отмечающая лучшие команды, дизайн-студии, рекламные агентства и компании, которые занимаются созданием, развитием и трансформацией брендов.