ФРС: банки США потеряют более $700 млрд при экономическом кризисе

Возможные потери банков США в случае экономического кризиса могут превысить $700 млрд. Об этом свидетельствуют результаты стресс-теста, проведенного Федеральной резервной системой (ФРС, выполняет функции ЦБ) США, информирует телеканал CNBC.

Сценарий теста на устойчивость включал в том числе 10-процентный уровень безработицы, падение цен на коммерческую недвижимость на 39% и снижение цен на жилье на 30%. По итогам проверки ФРС выставила положительные оценки 32 финансовым институтам, в том числе JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs.

Крупнейшие банки США смогли бы, согласно выводам экспертов, покрыть прогнозируемые убытки в условиях мировой рецессии, продолжая при этом кредитовать домохозяйства и предприятия. Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня снизился бы на 1,6 процентных пункта, оставаясь выше требуемых минимумов.

После обнародования результатов стресс-теста несколько крупных банков, включая Morgan Stanley, объявили о планах повышения дивидендов.

Согласно выводам ФРС, крупнейшие американские банки хорошо подготовлены и смогут пережить тяжелую рецессию. "Нынешние результаты свидетельствуют о силе и прочности банковской системы", - заявила заместитель председателя ФРС по надзору Мишель Боуман.