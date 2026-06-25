Крупные нефтяные компании в США обеспокоены ценами на бензин

Цены на бензин в США могут снизиться по мере стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявила CNBC финансовый директор Chevron Эймиар Боннер.

Ее комментарии прозвучали после того, как Дональд Трамп обвинил крупные нефтяные компании в завышении цен на топливо и приказал Минюсту начать расследование. Президент заявил, что бензин должен стоить 2,25 доллара за галлон, а не больше.

Боннер признала, что компании понимают озабоченность потребителей, но между падением цен на нефть и их отражением на заправках существует временной лаг. По ее словам, Chevron делает все возможное для решения проблемы. Компания планирует увеличить добычу на 7–10% в этом году и оптимизирует ресурсы для обеспечения поставок.

На прошлой неделе после подписания временного мирного соглашения между США и Ираном нефтяные котировки резко упали. Однако детали меморандума из 14 пунктов еще обсуждаются. Фьючерсы на Brent в четверг снизились до 72,75 доллара за баррель, WTI — до 69,60 доллара.

Представители Exxon, Shell и BP от комментариев пока воздержались. В Минюсте заявили, что доступность топлива — вопрос национальной безопасности и благосостояния американцев.