Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке нейросетей

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России. Документ подготовлен под кураторством вице-премьера - руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

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"Законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта фактически становится отправной точкой для формирования правовой базы регулирования этой технологии в России. Его основная задача - ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий ИИ. Это напрямую связано с вопросами технологического суверенитета, а также обеспечения безопасной и устойчивой работы ключевых информационных систем и инфраструктуры страны", - рассказал Дмитрий Григоренко "РГ".

Между тем на мировом рынке Китай все больше уступает США в гонке ИИ. По словам экспертов, это происходит не только из-за ограничений на доступ к чипам, но и из-за растущего разрыва в качестве ИИ-моделей. Сегодня он сильнее всего виден в доступе к вычислительным мощностям: ограничения на поставки передовых чипов напрямую влияют на масштаб обучения самых больших моделей. Американские лаборатории имеют гораздо более свободный доступ к передовым чипам NVIDIA, а Китай сталкивается с экспортными ограничениями.

"Говорить о тотальном отставании Китая я бы не стал. США пока удерживают лидерство в самых передовых моделях и инфраструктуре, однако китайские команды демонстрируют способность быстро сокращать дистанцию", - объясняет директор Института ИИ МФТИ Азамат Жилоков.

Российский законопроект, как ранее сообщала "РГ", был доработан с учетом предложений бизнеса. Его фокус был смещен с регулирования нейросетей в целом на большие фундаментальные модели - генеративные нейросети, которые лежат в основе многих ИИ-сервисов.