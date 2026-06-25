В Москве наградили победителей премии «Брендинг года»

24-го июня в Москве прошло важное событие индустрии - церемония награждения победителей премии «Брендинг года», которая стала знаковым мероприятием в мире отечественного маркетинга и брендинга.

© Пресс-центр премии «Брендинг года»

На конкурс было подано более 100 заявок со всей страны, а лауреатами стали 47 компаний и агентств, покоривших жюри своим креативным подходом и яркими кейсами.

Статуэтки победителям вручали члены Высшего Консультативного Совета премии, а также члены Экспертного жюри премии и руководители крупнейших отечественных отраслевых ассоциаций и объединений.

Организаторы рассказали, что целью конкурса было поощрить и отметить лучшие компании, формирующие современный рынок брендинга, а партнерство с Ассоциацией Брендинговых Компаний России (АБКР) обеспечило высокий уровень оценки и профессиональную экспертизу.

Центральным событием вечера была Церемония награждения лауреатов премии, но перед этим состоялся летний митап, где ведущие специалисты делились ценным опытом и инсайтами. В ходе выступлений председателя Экспертного жюри, президента Ассоциации Брендинговых Компаний России Анны Луканиной и председателя Стратегического совета Галины Родиной гости обсудили тренды развития брендинга в России и поделились кейсами успешных стратегий. Также в обсуждении приняли участие маркетологи и представители рекламных, брендинговых и коммуникационных агентств - те, кто ежедневно создает яркие истории и формирует будущее российского брендинга. В формате кейс-сессий присутствующие обменялись практическими знаниями и идеями о том, как сделать бренд узнаваемым и конкурентоспособным на рынке.

«Идея собственного конкурса давно обсуждалась в Совете Ассоциации. Я счастлива, что мы наконец ее реализовали как проект коллаборации с Национальной премией «Бренд Года в России». Запустили мы «Брендинг года» очень своевременно, ведь сегодня тема создания брендов, причем во всех направлениях, от товаров народного потребления до брендов территорий, является самой «горячей» в индустрии», - рассказала председатель Экспертного жюри премии, президент АБКР Анна Луканина.

Лауреатами премии «Брендинг года» стали:

в номинации «Разработка и запуск бренда товара с нуля» - Triol, Союзмультфильм, Крупная история, VOZDUH brand & communications, Sorry Not Sorry, Брендинговое агентство Depot, Хороша Ложка, Satanovsky + Spartesny, Farforite, OTVETDESIGN

в номинации «Разработка бренда компании с нуля» - Федерация падела России, Articul, БФА-Девелопмент, Crop media, Логика молока, брендинговое агентство Depot

в номинации «Разработка бренда услуги с нуля» - СУРИН с брендом 19Lab onSkin

в номинации «Коммуникационная стратегия бренда» - НОНТОН & НОНТОН для Дома, Авито, FOTON, WhiteCheese from Zhukovka, медицинский центр «Здоровый город», Коммуникационное агентство «РеАкция»

в номинации «Креативная концепция бренда» - Sorry Not Sorry, Брендинговое агентство Depot, Fizika Development, Crop media

в номинации «Ребрендинг» - InfoWatch, Брендинговое агентство Depot, X5, ONY, Baikal Lobridge, Брендинговое агентство Depot, ГПМ Радио и Art Lebedev с брендом Радио ЭНЕРДЖИ (NRG), Радиостанция «Серебряный дождь», O&P branding, НОНТОН & НОНТОН для Дома, VIZIT, VOZDUH brand & communications, DDX Fitness

в номинации «Редизайн» - СУШИСЕЛЛ, SHARE, Парковый комплекс города Орла, Коммуникационное агентство «РеАкция»

в номинации «Комплекс мероприятий по перезапуску бренда» - Сеть книжных магазинов «Буквоед», Affect и Брендинговое агентство Depot с брендом Логика молока

в номинации «Брендинг мероприятий» - Финополис (форум «Финополис 2025»), Bold Friday, МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ЖАРА, ЖАРА МЕДИА

в номинации «Ответственное использование ИИ в создании бренда» - портал «Рамблер».

Партнерами мероприятия выступили Агентство цифровых трансформаций Articul, Брендированная вода Brand Water, орешки Namqin и бренд Demiand. Кейтеринг-партнер вечера «Культура Вкуса» создал для гостей атмосферу уюта и гастрономического удовольствия.

Rambler&Co – стратегический медиапартнер премии «Брендинг года».