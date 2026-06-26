ФАС выдала предупреждение банку "Ак барс"

Федеральная антимонопольная служба направила банку «Ак барс» предупреждение за недостоверную информацию о предоставляемой услуге, говорится в сообщении ведомства. Банк разместил на сайте и в приложении информацию о возможном получении вознаграждения от инвестиционной компании «АКБФ» за первое пополнение индивидуального инвестиционного счета по подпискам. При этом такой договоренности с брокером не было.

«По мнению ФАС России, такие действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — отмечается в сообщении ведомства.

Банк должен будет проинформировать своих клиентов об отсутствии возможности получения вознаграждения, опубликовав сообщение на сайте и в персональных уведомлениях. Также необходимо будет принять меры по недопущению подобных ситуаций и издать внутренние распорядительные документы, которые закрепляют порядок размещения актуальной информации. Выполнить эти требования кредитная организация должна в течение 10 дней.