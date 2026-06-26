ИИ-бум ударил по фондовому рынку

Азиатские рынки снизились в пятницу после сильного квартального роста: инвесторы фиксировали прибыль на фоне распродажи в секторе бигтеха. Поводом стали резкие повышения цен Apple на iPad и MacBook из-за подорожания памяти и накопителей. Акции Apple упали на 6,1%, потеряв около $250 млрд капитализации, а Microsoft также подняла цены на Xbox до $150 по всему миру, сообщает Reuters.

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Ситуация показала обратную сторону ИИ-бума: спрос на чипы и компоненты разгоняет выручку производителей вроде Micron, чьи акции накануне выросли почти на 16%, но одновременно повышает издержки для крупнейших технологических компаний. По оценке Saxo, рынок начинает осторожнее относиться к ИИ-сектору: дорогие компоненты, рост капитальных затрат и потребность в финансировании делают инвесторов более избирательными.

Индекс MSCI Asia-Pacific снизился на 3%, хотя за квартал вырос на 23% — это лучший результат с 2009 года. Японский Nikkei упал на 4,2%, но за квартал все еще прибавляет 35%, показав крупнейший квартальный рост в истории. Южнокорейский KOSPI просел на 5,8%, но за квартал сохранил рост на 66% — максимум с 1998 года.