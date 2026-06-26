SpaceX потеряли почти 750$ млрд при обвале на торгах

Выход компании SpaceX на биржу Nasdaq в июне 2026 года стал историческим событием, собрав рекордные $86 млрд и сделав её пятой по стоимости компанией мира с капитализацией $2,78 трлн. Однако за стремительным взлетом последовало не менее резкое падение. Сообщает Wall Street Journal.

Торги стартовали с отметки $135 за акцию для институциональных инвесторов, а для массового рынка цена открытия составила $150. На пике интереса, 16 июня, акции достигли внутридневного рекорда в $225,64. Но уже к 25 июня котировки пробили дно, опустившись ниже цены открытия ($148,16). За две недели инвесторы потеряли почти $750 млрд рыночной капитализации. Несмотря на коррекцию, текущая цена акций ($151–154) все еще держится выше первоначальной цены размещения.

Резкий рост на старте спровоцировал массовое закрытие позиций.Компания объявила о выпуске облигаций на $25 млрд для экстренного закрытия бридж-кредита на $20 млрд, взятого ранее для финансирования слияния со стартапом xAI. Инвесторы негативно восприняли перспективу обслуживания такого долга на фоне высокой ставки ФРС.

Сделка по поглощению разработчика ИИ-редактора Cursor (Anysphere) за $60 млрд оплачивается исключительно акциями SpaceX. Из-за падения котировок эта сделка становится технически сложнее и несет риск дополнительного размытия долей существующих акционеров.

Причина спешки с покупкой Anysphere кроется в глобальных амбициях Илона Маска. Поглощая создателей популярного редактора кода Cursor, SpaceX выходит на прямое противостояние с Microsoft и ее платформой GitHub. Сразу после сделки команда Cursor анонсировала платформу Origin — облачный ИИ-редактор, позиционируемый как полноценная альтернатива GitHub. План состоит в том, чтобы переманить программистов из экосистемы Microsoft и создать автономную среду для написания софта. Однако пока платформа держится в секрете, а доля Cursor на рынке начала снижаться под давлением конкурентов вроде Claude Code и Codex.

Аналитики Уолл-стрит предупреждают о сохраняющейся волатильности. Одной из причин стала низкая ликвидность: на биржу выпустили лишь около 4% акций, что и вызвало неоправданный скачок цен. Кроме того, в августе истекает первый lock-up период, и сотрудники смогут продать до 20% своих бумаг, что создаст дополнительное давление на рынок.

Главная проблема заключается в фундаментальном несоответствии оценки и текущих финансовых показателей. При капитализации в $2 трлн компания заработала всего $18,7 млрд выручки и $6,6 млрд EBITDA за прошлый год. Для сравнения, тайваньская TSMC при схожей оценке показывает выручку в $122 млрд. Очевидно, что сейчас SpaceX торгуется с огромным авансом на будущее, и рынку предстоит проверить, сможет ли Маск оправдать эти ожидания.