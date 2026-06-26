«Чемпионат» получил «Спортивное медиа года» и разобрал пять мифов о спортивной аудитории

Почему счет больше не единственное, что удерживает интерес зрителей, и как молодежь переписала правила игры

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25 июня 2026 года главный редактор спортивного портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Вячеслав Опахин принял участие в форуме «Спорт и Бизнес».

Открывая дискуссию «Спортивный бизнес 2026: ключевые тренды и точки роста» в качестве модератора, он озвучил и развенчал пять устойчивых мифов о спорте и медиа, которые мешают отрасли развиваться в условиях новой реальности.

По словам Опахина, в современном мире битва идет не только между разными дисциплинами или лигами. Спорт сегодня конкурирует с досугом человека. Поэтому индустрия борется и за результат, и за драгоценные минуты зрителя в перегруженном информационном поле. Измерять новое поколение старыми инструментами – неправильно. Молодежь смотрит и любит спорт иначе: через хайлайты, социальные сети, стримы и инфлюенсеров.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»:

«Мы часто воспринимаем спорт как соревнование турнирных таблиц, но на самом деле он давно существует в более широком пространстве – где люди выбирают, на что потратить свое внимание. И здесь важно не просто показывать игру, а понимать, как и почему человек выбирает именно этот контент. Молодежь не потеряла интерес к спорту – она просто нашла другие форматы общения с ним, и наша задача быть рядом. Не стоит забывать, что удерживает аудиторию не счет, а те эмоции, которые мы помогаем донести. И конечно, доверие зрителя строится годами на качественном контенте и честном диалоге. Мы в “Чемпионате” помним об этом каждый день».

Опахин отметил, что считать спортсмена лишь частью коммуникационной стратегии – ошибка. Для значительной части аудитории именно его личность становится первичным источником информации, а влияние по силе и охватам сопоставимо с крупными медиа.

В этот же день прошла церемония награждения премии «Спорт и Россия». «Чемпионат» получил награду как «Спортивное медиа года» в категории «Медиа и продвижение спорта» в том числе за умение работать со спортивной аудиторией в условиях нового медиапотребления.

Ежегодный форум «Спорт и Бизнес» – ключевая площадка для профессионалов спортивной индустрии, объединяющая предпринимателей, представителей клубов и федераций, топ-менеджеров, маркетологов и HR-директоров, которые формируют будущее спорта как бизнеса. Премия «Спорт и Россия» – ежегодная общенациональная награда, вручаемая за вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта. Она отмечает лучшие достижения в сфере спортивного бизнеса, корпоративных программ здоровья и инфраструктуры.