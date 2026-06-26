Один из крупнейших банков Лаоса, JDB, сообщил о том, что окончательно прекращает ряд операций, связанных с российскими финансовыми инструментами. В частности, банк перестает принимать платежи в рублях и обслуживать операции по картам «Мир».

Банк перечислил меры по разрыву связей с финансовой системой России. Он в частности:

прекращает обработку операций по картам «Мир», останавливает коммерческие отношения с Национальной системой платежных карт (НСПК), оператором карт «Мир», больше не проводит расчеты в рублях, а также в любых других валютах санкционных юрисдикций, прекращает отношения с финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями, отключается от Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

Также банк отметил, что в спектр его услуг не входят операции с криптоактивами:

«JDB не предлагает, не посредничает и не содействует совершению операций с цифровыми активами любого вида и осуществляет свою деятельность в полном соответствии с нормативной базой Банка Лаосской Народно-Демократической Республики».

В апреле 2026 года в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ЕС ввел запрет на транзакции с JDB. В заявлении ограничения объясняются тем, что лаосский банк, как и ряд других финансовых организаций третьих стран, помогал России в ведении военных действий, ослабляя санкционный режим или участвуя в функционировании российской финансовой системы.

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Несмотря на это, JDB заявил, что поддерживает подключение к сети SWIFT и до сих пор эмитирует карты Visa, а также обслуживает карты Visa, Mastercard, UnionPay и JCB.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) включила Лаос в «серый список» (список юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением) в феврале 2025 года. С того момента организация неоднократно отмечала прогресс республики в совершенствовании системы борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и обхода санкций.