Binance прекратит обслуживать европейцев

Криптовалютная биржа Binance уведомила пользователей из Евросоюза (ЕС), что с июля перестанет предоставлять им услуги из-за того, что не успела получить в срок необходимую лицензию. В частности, клиенты биржи из Польши, Италии, Испании и Франции получили инструкции по выводу средств. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

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24 июня стало известно, что Binance отозвала заявку на получение лицензии ЕС в Греции и сообщила, что собирается подать ее в другой стране блока. По данным журналистов, причиной отказа Афин могло стать связанное с биржей уголовное дело 2023 года об отмывании денег. Тогда Binance признала вину и согласилась выплатить штрафы на сумму более 4,3 миллиарда долларов.

В компании подчеркнули, что Европа «остается важным рынком» для биржи, и отметили, что в ближайшие месяцы получат лицензию в одной из стран ЕС, а до этого момента активы пользователей останутся в безопасности, передает газета.

12 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Владимира Смеркиса, бывшего руководителя криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum, к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.