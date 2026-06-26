Rambler&Co получил сразу две награды премии «Лучшие ESG-проекты России»

Жюри отметило проекты медиахолдинга, которые рассказывают, как экологично относиться к окружающей и информационной среде.

© Оргкомитет премии "Лучшие ESG-проекты России"»

25 июня 2026 года в Москве подвели итоги ежегодной премии «Лучшие ESG-проекты России». Кейс портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) «ESG-раздел “Сберегаем вместе”» стал лауреатом в категории «Сокращение воздействия на окружающую среду. Просветительские проекты».

Проект «Медиамаяк Rambler&Co: навигация в медиапотреблении будущего» получил награду в номинации «Социальные программы. Социально-ответственные СМИ».

Раздел портала «Рамблер» «Сберегаем вместе» ежедневно делится с читателями трендами и новостями в сфере экологии и социального развития, экспертными комментариями, личными историями и практическими советами о том, как заботиться о себе, окружающих людях, животных и природе.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Мы разделяем философию осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде. На сегодняшний день экологическая повестка – одна из составляющих стратегии. Проект “Сберегаем вместе” – это навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтерству, который транслирует аудитории важные ценности и формирует сообщество единомышленников, разделяющих принцип ответственности. Наша задача – помочь людям разобраться в вопросах устойчивого развития, показать, что полезного может сделать каждый из нас, а также вовлечь аудиторию в реальные активности. Здесь читатели могут найти именно то, что им интересно: от новостей мирового масштаба до эко-лайфхаков и анонсов волонтерских мероприятий, которые важны и для ответственных брендов, и для простых людей. Удобная навигация и интерактивные форматы раздела помогают оперативно получить ответ и экономят время для реальной жизни. Рады высокой оценке проекта за вклад в экологическое просвещение граждан».

«Медиамаяк» – это поп-ап инсталляция и просветительский проект Rambler&Co. Он был установлен в сентябре прошлого года в Парке 50-летия Октября и указывал гостям Дня города Москвы и посетителям путь к важнейшим темам будущего, о которых уже сегодня пишут СМИ медиахолдинга: новости Москвы («Мослента»), важные новости дня от ИИ (портал «Рамблер»), технологии («Газета.Ru»), экология («Лента.ру») и спорт («Чемпионат»). Арт-объект стал частью форума «Территория будущего. Москва 2030» и символизировал надежный ориентир в мире информации. Локацию посетили 250 тысяч человек.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«Ответственное отношение к окружающей среде для нас неотделимо от бережного подхода к вниманию читателей. Экологичность начинается с осознанного потребления – не только природных ресурсов, но и информации. Мы стараемся предоставлять столько контекста, чтобы у наших пользователей была целостная картина для принятия самостоятельных решений. Проект медиахолдинга “Медиамаяк” – это навигация в мире, где забота становится главным ориентиром. Благодарна жюри премии за столь высокую оценку».

«Лучшие ESG-проекты России» – ежегодная премия, которая отмечает события, направленные на поддержку общественных инициатив в области экологического, социального и корпоративного управления, а также создания условий для устойчивого развития.