Nintendo решила повысить зарплату всем сотрудникам

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава на ежегодном собрании акционеров объявил, что компания повысит зарплаты сотрудникам японского офиса на 10%. Об этом сообщает DTF.

По его словам, это станет важным шагом для долгосрочного роста корпорации. По данным СМИ, решение принято на фоне призыва премьер-министра Японии Фумио Кисиды повышать заработную плату для борьбы с инфляцией.

Во время собрания Фурукава также сообщил, что Nintendo ведет переговоры с поставщиками оперативной памяти, чтобы обеспечить необходимые объемы производства. Он подтвердил, что компания не планирует использовать генеративный ИИ при разработке игр, хотя уже применяет собственные инструменты на базе похожих технологий, например для создания поведения противников.

Сигэру Миямото заявил, что стратегия Nintendo по-прежнему строится вокруг выпуска консолей, продажи которых стимулируются популярностью игр. По его словам, маржа от реализации консолей составляет около 30%, тогда как основную прибыль приносят игры.

В качестве успешного примера он назвал Pikmin, который пользовался особенно высоким спросом в Азии. Компания также намерена расширять аудиторию своих франшиз за счет фильмов и другого видеоконтента, уделяя особое внимание Индии, а также Южной Корее, Тайваню и Гонконгу.

Кроме того, геймдиректор The Legend of Zelda: Link's Awakening Такаси Тезука опроверг слухи об уходе из Nintendo. Он пояснил, что покинул только прежнюю должность и продолжит работать в компании в качестве продакшн-продюсера.

Также было объявлено, что с 1 сентября стоимость Switch 2 вырастет до $499 (примерно 39 тыс. руб. по курсу на 27 июня 2026 года). Это станет первым повышением цены консоли с момента ее запуска.