Apple собралась закупить микросхемы у внесенной в черный список компании из КНР

Американская корпорация Apple стремится получить разрешение Вашингтона на сотрудничество с производителем электроники из КНР для преодоления рыночного дефицита комплектующих.

Технологический гигант ведет активные консультации с Министерством торговли США и профильными ведомствами, передает ТАСС.

Цель диалога заключается в согласовании контракта с китайской фирмой CXMT, которая находится в американском черном списке из-за предполагаемых связей с армией КНР.

Подобное партнерство позволило бы расширить базу поставщиков на фоне острой нехватки памяти, вызванной стремительным развитием искусственного интеллекта. Сейчас компоненты закупаются у Micron, Samsung и SK Hynix. Формальных запретов на сделку нет, однако она несет серьезные репутационные риски.

Двумя днями ранее производитель увеличил стоимость компьютеров Mac и планшетов iPad из-за удорожания деталей. На фоне этих новостей акции корпорации потеряли более 6%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали заметный рост цен на бытовую электронику из-за дефицита компонентов.

Власти Китая анонсировали комплекс мер для стабилизации рынка на фоне удорожания микросхем памяти.

Капитализация южнокорейского производителя чипов SK Hynix благодаря буму искусственного интеллекта превысила стоимость акций корпорации Samsung.