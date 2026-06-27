Mercedes-Benz отменил летние спецвыплаты для сотрудников

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz на фоне кризиса ужесточает меры экономии - около 90 тыс. из примерно 108 тыс. сотрудников не получат в июле ожидаемую премию, выплата которой переносится на 2027 год. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо руководства компании работникам.

По его информации, в пятницу утром руководство компании проинформировало сотрудников в Германии о соответствующих планах. Речь идет о ежегодной надбавке, которая составляет 18,4% от стандартного оклада сотрудника за месяц. Как указано на сайте профсоюза IG Metall, на предприятиях, переживающих экономический кризис, эту выплату разрешено переносить или отменять. Какую именно сумму концерн сэкономит за счет этого шага, представитель Mercedes уточнять не стал.

В письме руководство автоконцерна назвало "три масштабных вызова". Помимо глобальных ограничений в свободной торговле и проблем на китайском рынке, Германия как производственная площадка сильно потеряла в конкурентоспособности.

"Успех нашей продуктовой линейки рискует сойти на нет, если слишком высокие расходы поглотят всю прибыль. Несмотря на все усилия, ситуация в Германии сегодня драматическая", - заявили в Mercedes-Benz.

В автоконцерне подчеркнули, что будут радикально ускорять и оптимизировать процессы.

"Час работы должен стать дешевле. Самый прямой и, на наш взгляд, справедливый путь: мы должны во всех сферах работать больше за те же деньги", - добавили в компании.

Генеральный производственный совет назвал перенос спецвыплаты "односторонним решением компании". Инициативу работать дольше за те же деньги производственный совет воспринял критически. На фоне частичной недозагрузки заводов в ФРГ это нельзя назвать убедительной стратегией на будущее, резюмировали в совете.

Ранее глава наблюдательного совета Mercedes Мартин Брудермюллер в интервью газете Handelsblatt отметил, что компании пора всерьез заняться вопросом возврата к 40-часовой рабочей неделе. Сейчас в автопроме ФРГ на предприятиях, связанных тарифными соглашениями (включая Mercedes-Benz), стандартом является 35-часовая рабочая неделя, хотя по закону это не обязательно.

Mercedes уже долгое время борется с неудачами. В первом квартале 2026 года чистая прибыль концерна снизилась на 17,2%. В 2025 году прибыль рухнула почти наполовину - с €10,4 млрд до €5,3 млрд, после того как показатели ухудшились еще в 2024 году. На результатах негативно сказались пошлины, курсовые разницы и острая конкуренция в Китае. Снизились также объемы продаж и выручка.