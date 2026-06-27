"Алроса" построит новую электростанцию в Якутии на 48 МВт

Правительство РФ утвердило строительство новой теплоэлектростанции в Республике Саха на базе газопоршневых агрегатов (Якутская ГПА-ТЭС). Проект реализует компания "Алроса", следует из распоряжения кабмина.

Мощность генерирующего объекта составит 48 МВт. Дата начала поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии установлена на 1 октября 2030 года. Основным топливом на станции будет газ.

Как отмечается в технических требованиях к объекту, объем установленной мощности каждого энергоблока станции должен составлять не менее 2 МВт и не более 50 МВт.

В мае газета "Коммерсантъ" писала о том, что "Алроса" направила письмо в Минэнерго РФ с предложением о строительстве комплекса газопоршневых агрегатов в районе Якутска или же у села Чурапча.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.