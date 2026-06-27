СМИ: в техногигантах США возникла ностальгия по эпохе Байдена

Издание Politico сообщает, что в американской технологической индустрии, особенно в компаниях Кремниевой долины, усиливается недовольство политикой администрации Дональда Трампа в сфере искусственного интеллекта. Хотя ранее многие ИТ-гиганты поддерживали республиканцев, опасаясь чрезмерного регулирования при демократе Джо Байдене, сейчас часть отрасли с ностальгией вспоминает более предсказуемый подход прошлой администрации.

По данным издания, нынешний курс Белого дома на усиленный контроль за разработкой и внедрением ИИ-моделей воспринимается как чрезмерно жесткий и непредсказуемый. Представители индустрии опасаются новых ограничений, включая предварительные проверки моделей перед выпуском на рынок и усиленный экспортный контроль.

Один из руководителей ИИ-компании, как пишет Politico, заявил:

«Это выглядит как де-факто режим лицензирования по европейскому образцу».

Также отмечается, что компании вроде OpenAI и Anthropic вынуждены балансировать между требованиями регуляторов и необходимостью ускоренного развития технологий, опасаясь при этом давления со стороны властей.

В Белом доме, в свою очередь, подчеркивают, что цель политики — сохранить лидерство США в сфере ИИ и обеспечить безопасность разработки передовых моделей. Однако эксперты, опрошенные изданием, считают, что текущий подход может замедлить выпуск новых продуктов и усилить неопределенность для всей отрасли.