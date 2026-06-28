NYT: сделка Трампа с Казахстаном принесет прибыль его сыновьям

NYT: сделка Трампа с Казахстаном принесёт прибыль его сыновьям
Глава американской администрации Дональд Трамп заключил многомиллиардную сделку с Казахстаном, которая принесёт прибыль его сыновьям, а также детям министра торговли США Говарда Лютника.
Такое утверждение приводит газета The New York Times. Издание отмечает, что администрация Трампа одобрила предварительные заявки на получение финансирования объёмом до $1,6 млрд для компании Kaz Resourses.
В начале мая газета Financial Times сообщила о приобретении сыновьями Трампа доли в компании, добывающей вольфрам в Казахстане.