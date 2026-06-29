Системно значимым российским банкам уточнили норматив устойчивости

С 29 июня вступили в силу изменения Банка России в порядок расчета норматива структурной ликвидности для системно значимых кредитных организаций. Речь идет о показателе, который отражает устойчивость фондирования банка на длительном горизонте.

Указание ЦБ было принято 31 марта, зарегистрировано Минюстом 19 мая и официально опубликовано 28 мая. Поправки внесены в положение Банка России о расчете норматива чистого стабильного фондирования по правилам «Базель III».

Документ уточняет порядок расчета имеющегося стабильного фондирования. Отдельно закреплены обязанности головных кредитных организаций банковских групп системно значимых банков направлять регулятору сведения по запросу.

Изменения касаются не рядовых клиентов напрямую, а банковского надзора и внутренней устойчивости крупнейших участников рынка. Норматив структурной ликвидности используется для оценки того, насколько банк способен покрывать долгосрочные активы стабильными источниками средств.