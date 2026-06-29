В Ленинградской области открылся крупный логистический центр Ozon

Ozon открыл крупный логистический центр в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

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Покупатели на цифровой платформе смогут быстрее и проще получать онлайн-заказы в шаговой доступности. Логистический объект также создаст дополнительные рабочие места, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а местные предприниматели смогут быстрее отгружать товары на ближайший склад и повышать товарооборот.

Центр будет осуществлять полный цикл обработки заказа — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. С запуском первой очереди площадь комплекса составила более 60 тыс. кв. м по полу. После выхода на полную мощность общая площадь комплекса превысит 100 тыс. кв.м по полу. Объект сможет вмещать порядка 30 млн товаров и обрабатывать более 1 млн заказов каждый день.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что регион закрепился в статусе одного из ведущих логистических хабов Северо-Запада.

«Это результат последовательной работы по созданию условий для инвесторов: готовая инфраструктура, четкие регламенты, сопровождение проектов. Развитие логистики дает импульс смежным отраслям, ускоряет доставку товаров для жителей, открывает новые возможности для местного бизнеса. Логистика для нас — одна из точек роста, обеспечивающих устойчивость экономики региона», — отметил он.

Инвестиции Ozon в техобеспечение и IT-инфраструктуру склада составили около 4 млрд руб. На логистических объектах маркетплейс внедряет конвейерные линии длиной 6,5 км, которые смогут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час. До конца года на складе установят 5 ленточных и 3D-сортеров, способных обрабатывать до 10 тыс. посылок в час.

Операционный директор производства Ozon Александр Старцев рассказал, что число онлайн-заказов в регионе продолжает расти.