British American Tobacco сократит 9 тыс. рабочих мест

Британский производитель табачной продукции British American Tobacco (BAT) сократит 9 тыс. рабочих мест по всему миру ради снижения операционных издержек. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление компании со штаб-квартирой в Лондоне.

Отмечается, что до конца года BAT ликвидирует 5,5 тыс. рабочих мест, а также передаст 3,5 тыс. мест на аутсорсинг. Таким образом компания хочет снизить свои затраты на 600 млн £ (около $790 млн) ежегодно к 2028 году в связи со снижением спроса на сигареты.

В общей сложности в BAT, которая известна такими брендами, как Dunhill, Lucky Strike и Rothmans, работают около 47 тыс. человек по всему миру. Сокращения затронут сотрудников компании за пределами США. На фоне этих новостей акции BAT на Лондонской фондовой бирже на открытии торгов упали на 1,3%.