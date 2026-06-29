«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупку популярной продукции

Сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» приостановили закуп продукции Raffaello и Kinder. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в группе Х5.

Продукция под брендами Kinder, Raffaello принадлежат компании «Ферреро Руссия». Это российское подразделение итальянского кондитерского гиганта Ferrero Group.

Причина приостановки поставок — «неоправданно завышенные отпускные цены». Действующие условия оплаты не сбалансированы со скоростью реализации продукции «Ферреро Руссия», что делает сотрудничество в текущих условиях «нецелесообразным».

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