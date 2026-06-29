Убыток разработчика офисного софта «МойОфис» вырос в 7 раз за год

Чистый убыток компании «Мойофис» (юрлицо «Новые облачные технологии») в 2025 году вырос в семь раз: с 1,2 млрд до 8,8 млрд рублей, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

В апреле компания уже отчитывалась о своих финансовых результатах за 2025 год. Тогда она заявила об убытке в 4 млрд рублей. Однако 18 июня компания пересдала бухгалтерскую отчетность за 2025 год. Данные по выручке остались неизменными: в 2025-м она составила 1 млрд рублей вместо 2 млрд в 2024 году.

До 2022 года компания росла на фоне импортозамещения. Ее основной продукт — офисный пакет, который активно закупали госорганы. Особенно удачным для компании стал 2022 год, когда на фоне ухода из России зарубежных вендоров ей удалось нарастить выручку с 842 млн рублей до 3,3 млрд рублей и даже показать чистую прибыль в 386 млн рублей. Однако уже в 2023 году финансовые результаты разработчика стали ухудшаться. Осенью 2024 года был уволен топ-менеджмент, а в самой компании разгорелся акционерный конфликт. Последние три года финансовые показатели компании ухудшаются.

Компания приостановила разработку сразу нескольких продуктов

В пресс-службе «Мойофис» ухудшение финансовых показателей объясняли в апреле замедлением роста рынка офисного ПО в России.

«Завершилась основная волна госзакупок, крупные проекты импортозамещения в корпоративном секторе в значительной мере реализованы», — сообщали тогда Frank Media в компании.

Там добавляли, что продолжают операционную деятельность и выполняют обязательства перед клиентами и партнерами, а также проводят реструктуризацию бизнеса, в рамках которой разработчик пересматривает продуктовый портфель и организационную структуру.

Как следует из пояснения к бухгалтерскому отчету, компания приостановила разработку продуктов «Мейлион», «Мойофис почта», «Сквадус», «Документы онлайн», что помогло ей снизить численность сотрудников. В компании считают, что это позволит ей сконцентрироваться на направлениях с наибольшим потенциалом роста — «где виден рыночный спрос и есть конкурентные преимущества».

Основным владельцем компании с 2022 года является «Лаборатория Касперского». Впервые долю в компании она приобрела еще в 2019 году (размер доли составлял 29,5%), а в 2022 году нарастила ее до мажоритарной. Сегодня «Лаборатории Касперского» принадлежит 68,8%.

Вторым по величине акционером «Новых облачных технологий» является Андрей Чеглаков с долей в 22,7%. Чеглаков — бывший топ-менеджер «Ростелекома», а также основатель компании Steepler, которая в 1990-х выпускала популярную игровую приставку Dendy.

На фоне ухудшения финансовых результатов миноритарный акционер Дмитрий Комиссаров публично обвинил представителей «Лаборатории Касперского» в неэффективном управлении разработчиком. В «Лаборатории Касперского» эти обвинения не комментировали.

Frank Media направили запрос в «Мойофис».