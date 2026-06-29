Samsung подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России

Приостановившая прямые поставки южнокорейская корпорация Samsung оформляет в Роспатенте права на бренды Vision TV и Samsung Vision TV для реализации дисплеев и мониторов.

Южнокорейская корпорация направила в Роспатент документы для оформления прав на бренды Vision TV и Samsung Vision TV, передает РИА «Новости».

Заявки поступили в ведомство в июне этого года от лица фирмы «Самсунг Электроникс Ко».

Успешное завершение процедуры позволит производителю легально реализовывать под этими наименованиями различные виды телевизоров и дисплеев.

В марте 2022 года корпорация приостановила поставки продукции на территорию страны, сославшись на логистические трудности. Впоследствии техника бренда была включена в список разрешенных для параллельного импорта товаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте южнокорейская компания Samsung продлила действие исключительного права на свои товарные знаки в России до 2036 года.

Ранее этот производитель электроники подал в Роспатент заявки на регистрацию 12 брендов для телевизоров и аудиосистем.

В конце прошлого года корпорация зарегистрировала на отечественном рынке наименования Samsung Neo QLED и MovingStyle.