Новак: НПЗ России работают на максимальной загрузке

Сейчас нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России работают на пределе своих производственных мощностей. Об этом в понедельник, 29 июня, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак на рабочей встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

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Вице-премьер отметил, что подобные меры предпринимаются для поддержания требуемых объемов топлива и полноценного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами.

— Новак подчеркнул важность скоординированной работы федеральных и региональных органов власти, а также производителей и поставщиков при балансировке рынка нефтепродуктов, — передает официальный Telegram-канал российского кабинета министров.

Сейчас ограничения на продажу топлива действуют в ряде российских регионов. Так, в Новосибирской области некоторые заправки приостановили продажу горючего физическим лицам, а в Башкортостане запретили продажу бензина в канистры и «иные емкости». Кроме того, в республике будут продавать только 30 литров топлива на автомобиль.

Уже 23 июня ограничения на продажу бензина также ввели в Омской, Саратовской и Иркутской областях. Кроме того, ограничения действуют в Дагестане, Калининградской области и в ряде других регионов. 26 июня главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территориях обоих субъектов. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.