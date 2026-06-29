Полки без Kinder и Nutella: грозит ли российским магазинам дефицит сладостей

Решение ритейлера X5 Group приостановить закупки кондитерских изделий Ferrero является стандартной рыночной практикой, а возможный уход брендов компании с полок не станет критичным для российских покупателей. Таким мнением в разговоре с Рамблером поделился глава общественной организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов.

Ранее стало известно, что компания X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», заморозила закупки продукции «Ферреро Руссия» (включая бренды Kinder, Nutella, Raffaello и Ferrero Rocher). В пресс-службе ритейлера пояснили, что мера вызвана неоправданным завышением отпускных цен со стороны поставщика и несбалансированными условиями оплаты. В компании подчеркнули, что не намерены субсидировать маржу партнера за свой счет или перекладывать эти издержки на потребителей. Текущих запасов сладостей Ferrero на складах X5 хватит примерно на месяц.

Комментируя возникшие разногласия сторон, Павлов отметил, что подобные жесткие переговоры — это естественный процесс поиска баланса между возможностями крупнейшего федерального ритейлера и коммерческими запросами производителя.

Для торговых сетей выстраивание взаимодействия с поставщиками через поиск компромиссов в ценообразовании — это нормальная рыночная практика. Здесь всегда стоит задача найти баланс интересов. С одной стороны, X5 — крупнейшая сеть, которая дает гарантированный объем сбыта в масштабах всей страны, и, разумеется, они рассчитывают на эксклюзивные, индивидуальные ценовые условия. С другой стороны, у производителя тоже есть себестоимость, нормативы и определенные ожидания по выручке и прибыли, ниже которых он не готов опускаться. Отсюда возникают споры и даже конфликты, которые, тем не менее, рано или поздно разрешаются. Олег Павлов Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава общественной организации «Общественная потребительская инициатива»

Эксперт подчеркнул, что решение X5 Group вряд ли спровоцирует цепную реакцию среди других игроков рынка розничной торговли. Каждая торговая сеть будет оценивать экономическую выгоду от сотрудничества с «Ферреро Руссия» самостоятельно.

«Параметры ценообразования обычно являются коммерческой тайной между сетями и производителями. Каждая компания будет сама для себя решать, готова ли она брать продукцию по предложенной закупочной цене и заработает ли она на этом свою маржу. Это вопрос исключительно математического расчета, и вряд ли данная ситуация вызовет "эффект домино", при котором все начнут массово отказываться от продукции или, наоборот, расширять ее присутствие. Каждый преследует сугубо экономические интересы. Если товар позволяет их удовлетворить, он остается в ассортименте, если нет — происходит то, что мы наблюдаем сейчас».

Отвечая на вопрос о возможной потере популярных сладостей для российских потребителей, глава ОПИ развеял мифы об исключительности вкусовых качеств западных брендов. По его словам, отечественные кондитерские фабрики готовы предложить альтернативу более высокого качества.

«Продукция Ferrero действительно пользуется популярностью, однако оставшиеся в России западные бренды уже многие годы не являются эталонами качества. Производителей кондитерских изделий и шоколада неоднократно ловили на принципах так называемого "двойного качества", когда продукция для Западной Европы по своим характеристикам и вкусу заметно отличается в лучшую сторону от того, что поставляется на российский рынок. В этих условиях у нас есть масса отечественных компаний и производителей из стран ЕАЭС. Пусть их продукция порой менее известна и не идентична до мелочей, по составу и органолептике она превосходит западные аналоги. Потребители точно не пострадают и легко найдут замену».

Ранее сообщалось, что с 1 июля текущего года в российских магазинах произойдут существенные изменения, связанные с регулированием состава продуктов питания и напитков.