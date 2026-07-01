Участники Клуба акционеров Сбера получили дополнительные привилегии

«СберИнвестиции» существенно расширили список привилегий для акционеров. Об этом рассказал Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, на встрече Клуба акционеров, которая прошла по завершении годового Общего собрания акционеров Сбера.

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Уточняется, что участникам Клуба акционеров стали доступны повышенные ставки по депозитам и пониженные — по кредитам, индивидуальные предложения по доверительному управлению, скидки на услуги курортных комплексов «Мрия» и «Красная поляна», при оплате магистратуры в МГИМО и МИФИ, а также на образовательные курсы онлайн-платформ «Фоксфорд» и «Нетология».

Также для участников Клуба действуют специальные условия при покупке квартир, в том числе в рассрочку, в строящемся на западе Москвы районе «СберСити».

Полный список привилегий размещен на сайте Клуба.

В банке напомнили, что участниками Клуба акционеров автоматически становится каждый, кто владеет ими в «СберИнвестициях».

На данный момент, как сообщается, в Клуб акционеров Сбера входит уже более 840 тыс. человек.

«Инвесторы участвуют в жизни компании, делятся с нами своим взглядом с позиции совладельцев компании и получают от нас разнообразные привилегии и бонусы», — отметил Вестеровский.

В Сбере добавили, что статус инвестора и круг доступных ему привилегий зависит от количества акций. Предусмотрено четыре градации: от 1 до 1999 акций — «Зеленый ключ», от 2 тыс. до 3999 — «Бронзовый ключ», от 4 тыс. до 39999 — «Серебряный ключ», от 40 тыс. — «Золотой ключ».

Отдельный статус присваивают подросткам от 14 лет независимо от количества имеющихся у них акций — «Неоновый ключ».

Вестеровский добавил, что акции Сбера демонстрируют устойчивость и показывают существенно более уверенную динамику, чем рынок в целом. По его словам, на долю Сбера сегодня стабильно приходится 35-40% так называемого «Народного портфеля» Московской биржи — это ежемесячный рэнкинг из самых популярных у частных инвесторов ценных бумаг.

В банке подчеркнули, что Сбер занимает первое место по капитализации на российском рынке, по состоянию на 31 марта 2026 года она составляет 6,9 трлн рублей. Также банк входит в топ-30 мировых компаний по чистой прибыли.