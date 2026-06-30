Wildberries запустит проверку IMEI дорогих смартфонов во всех ПВЗ

Wildberries с 1 июля во всех своих российских пунктах выдачи заказов (ПВЗ) с 1 июля запустит проверку IMEI смартфонов Apple и Samsung стоимостью от 40 тыс. рублей при получении заказа по запросу покупателя.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"Wildberries (входит в Группу RWB) расширяет систему защиты покупателей и продавцов электроники. С 1 июля во всех пунктах выдачи заказов Wildberries в России станет доступна проверка IMEI смартфонов Apple и Samsung стоимостью от 40 тыс. рублей при получении заказа по запросу покупателя", - говорится в сообщении.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) представляет собой уникальный 15-значный идентификационный номер смартфона. Он присваивается каждому устройству производителем и позволяет однозначно идентифицировать его. Сверка IMEI помогает убедиться, что покупателю выдают именно тот смартфон, который был оформлен в заказе, а также служит дополнительной мерой защиты от возможной подмены устройства, объяснили в РВБ.

Так, при получении заказа покупатель сможет попросить менеджера ПВЗ сверить IMEI на упаковке либо дополнительно проверить его на включенном устройстве без активации смартфона. Если идентификаторы не совпадут, покупатель сможет отказаться от товара непосредственно в пункте выдачи независимо от того, была вскрыта упаковка или нет, рассказали представители компании.

Кроме того, проверка IMEI станет обязательной при возврате смартфонов, отметили в пресс-службе.