Баффет прекратил финансирование фонда Гейтса из-за скандала

Американский миллиардер Уоррен Баффет впервые за 20 лет пропустил традиционный взнос в благотворительный фонд Билла Гейтса, дожидаясь результатов проверки связей организации со скандальным финансистом.

Один из богатейших людей мира, 95-летний предприниматель Уоррен Баффет пропустил традиционное пожертвование в Gates Foundation, передает РИА «Новости». Поводом стала проверка возможных связей фонда со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее миллиардер ежегодно перечислял организации акции Berkshire Hathaway на миллиарды долларов.

«Впервые за два десятилетия Уоррен Баффет пропускает свой ежегодный взнос в середине года в Gates Foundation, чтобы дождаться результатов проверки связей фонда с Джеффри Эпштейном», – отмечает Wall Street Journal.

Для проведения расследования фонд нанял юридическую фирму WilmerHale. Ожидается, что результаты проверки станут известны текущим летом. Баффет и его окружение поддерживают контакт с руководством благотворительной организации для получения актуальной информации.

С 2006 по 2025 год предприниматель передал фонду около 48 млрд долларов. В 2021 году он покинул пост попечителя, а в 2024 году заявил, что после его смерти организация больше не получит средств. Отношения между давними друзьями обострились после публикации документов Минюста США, раскрывших детали контактов Билла Гейтса с покойным Эпштейном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Уоррен Баффет исключил фонд Билла Гейтса из своего завещания.

В марте основатель Microsoft согласился дать показания по делу Джеффри Эпштейна перед надзорным комитетом Конгресса США. Ранее миллиардер принес извинения сотрудникам своей благотворительной организации за связи со скандальным финансистом.