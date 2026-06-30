С 1 июля в России начнет действовать новая налоговая норма для бизнеса: предпринимателей и компании перестанут штрафовать за несвоевременную сдачу нулевых деклараций и расчетов, если в отчетности нет суммы налога или страховых взносов к уплате. Для малого бизнеса это снимает один из самых раздражающих формальных рисков, когда санкция возникала не из-за неуплаты денег в бюджет, а из-за опоздания с пустым документом.

О вступлении июльских законов в силу напомнила Государственная Дума. Изменение касается ответственности за непредставление налоговой декларации или расчета, когда по документу отсутствует сумма к уплате. Раньше даже нулевая отчетность могла привести к минимальному штрафу, если налогоплательщик нарушил срок подачи. Теперь сама по себе просрочка пустого расчета не должна становиться основанием для денежного наказания.

Практическое значение нормы особенно заметно для ИП и небольших организаций, которые временно не ведут деятельность, не получают доход или подают отчетность без начислений. Ошибка бухгалтера, забытый срок или технический сбой раньше могли обернуться штрафом при отсутствии реального ущерба бюджету. Новые правила не отменяют обязанность сдавать отчетность, но меняют подход к наказанию за формальное нарушение.

Важное уточнение: отмена штрафа не означает полной свободы от налоговой дисциплины. Налогоплательщик по-прежнему обязан сдавать декларации и расчеты в установленные сроки, а налоговые органы сохраняют другие инструменты контроля. Бизнесу стоит проверить, какие формы отчетности действительно являются нулевыми, и не смешивать эту норму с ситуациями, когда налог или взносы к уплате все же есть.