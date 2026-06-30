Во Франции приняли закон против Shein и AliExpress

Парламент Франции одобрил законопроект о борьбе со «сверхбыстрой модой», направленный против торговых площадок Shein, Temu и AliExpress. Об этом сообщил телеканал France 24.

Законопроект подразумевает введение штрафа за каждый товар, выставленный на подобных платформах, размер которого со временем будет увеличиваться. К 2030 году он может достичь €20. Запрет на рекламу брендов «сверхбыстрой моды» у инфлюенсеров вызвал сомнения в соответствии меры европейскому законодательству со стороны Еврокомиссии.

Отмечается, что законопроект вызвал критику со стороны левых партий из-за ограниченной сферы действия закона, который не затронул европейские бренды «быстрой моды» H&M, Zara, Primark и Uniqlo.

До этого китайский интернет-магазин Shein оштрафовали на €40 млн во Франции за «вводящие в заблуждение» методы бизнеса.

В прошлом году агентство Bloomberg писало, что планы интернет-магазина Shein перенести часть производства за пределы Китая не одобрило правительство страны.