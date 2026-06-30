Эксперт Тарасенко: около 75% российских компаний используют ИИ в обучении

Корпоративное обучение в России переживает тектонические изменения. Если еще несколько лет назад внедрение искусственного интеллекта в этой сфере казалось скорее экспериментальной историей, то сегодня нейросети стали повседневным рабочим инструментом для многих компаний.

По оценке МТС Линк, около 75% российских организаций так или иначе используют ИИ для корпоративного обучения. Причем начинают чаще всего с самого простого и прагматичного — подготовки учебных материалов, генерации презентаций и текстов.

Экономическая ситуация вносит свои коррективы: бюджеты на обучение и развитие персонала нередко урезаются, и автоматизация зачастую становится ключом к сохранению его эффективности. Искусственный интеллект позволяет не просто сократить издержки, но и перераспределить человеческие ресурсы на задачи, где машина пока бессильна.

Что уходит, а что остается

Как утверждает директор по продукту МТС Линк Сергей Тарасенко, в будущем произойдет четкое разделение труда между человеком и алгоритмом.

Нейросети возьмут на себя всю аналитику эффективности обучения — они будут оценивать, какие курсы работают, а какие нет, детализировать индивидуальные планы для каждого сотрудника, адаптировать и готовить материалы под уровень подготовки слушателей.

Человеку в этой новой реальности уготована куда более интересная роль — творческая. Разработка концепций, генерация идей, поиск нестандартных подходов и, что самое важное, живое, личное взаимодействие с обучающимися.

Как ИИ помогает уже сегодня

Разработчики платформ для обучения не стоят на месте. В существующие решения активно встраиваются новые инструменты на базе нейросетей.

МТС Линк встраивает ИИ-инструменты в свои продукты для обучения. Уже сейчас нейросети на платформе способны расшифровывать записи вебинаров и готовить их саммари. Работа с онлайн-досками тоже упрощается: ИИ выделяет ключевые тезисы из обсуждений, а также подводит итоги мозговых штурмов.

Особое внимание уделено проверке знаний — алгоритмы помогают преподавателям оценивать работы участников обучения, экономя часы ручного труда. В планах компании — внедрение ИИ-аналитики, которая позволит отслеживать вовлеченность обучаемых на вебинарах.

Цифровые двойники спикеров

Самые смелые эксперименты происходят за рамками типовых сценариев. Некоторые заказчики МТС Линк тестируют технологию, которая еще недавно казалась научной фантастикой, — цифровые аватары для обучения. Речь идет о создании цифровой копии внешности реального лектора и генерации с его помощью выступлений на платформе МТС Линк.

Особенно востребован этот подход в сценарии обновления уже записанных вебинаров. Раньше, если лектору нужно было исправить одну цифру или уточнить формулировку в уроке, приходилось переснимать целый фрагмент и заново монтировать материал. "Благодаря цифровым аватарам процесс упрощается: достаточно внести корректировки в исходный текст, вебинар генерируется заново за несколько минут" — заявил Тарасенко.

Переход к комплексным решениям

Российский рынок корпоративного обучения сегодня — это множество игроков: от классических LMS-систем до специализированных вебинарных платформ. "Чтобы конкурировать, нужно учитывать интересы заказчиков, а они хотят получить комплексные платформы, интегрированные с их IT-инфраструктурой", — указал директор по продукту МТС Линк.

По его словам, особенно ярко этот тренд проявляется в сегменте вебинаров. В интерфейсе вебинаров МТС Линк сегодня собраны инструменты вовлеченности, онлайн-доски и опросы. После окончания мероприятия слушатель может получить на почту сгенерированное ИИ саммари урока, а организатор может одним кликом встроить запись в мультимодальный онлайн-курс благодаря встроенному конструктору. Такой подход уже принес результат: в 2026 году платформа стала лидером рейтинга решений для вебинаров от CNewsMarket.

Само исследование демонстрирует интересную динамику: российский рынок вебинарных платформ окончательно перерос стадию "импортозамещения". Заказчики оценивают платформу по совокупности факторов. Качество связи и масштабируемость мероприятий остаются важными, но уже не единственными. На первый план выходят возможности глубокой работы с аудиторией, сбора аналитики, интеграции с корпоративными системами и обеспечения информационной безопасности. Компании хотят не просто проводить вебинары, а получать знания и данные о слушателях в едином контуре.

Гибридная реальность

Еще один тренд, который набирает обороты, — гибридное обучение, при котором компании по-разному сочетают очные и дистанционные форматы. Одни выстраивают программы из чередующихся онлайн- и офлайн-модулей, другие — преимущественно крупные организации с филиальной сетью — создают целую инфраструктуру для одновременного обучения сотрудников в разных офисах и городах.

Для того, чтобы занятия в таком формате проходили максимально эффективно, часто требуется специальное оборудование: умные камеры с автоматическим наведением на говорящего, интерактивные панели и микрофоны помогают стереть границу между аудиторией и экраном, создавая эффект присутствия. Благодаря этому удаленные слушатели перестают быть пассивными наблюдателями и становятся активными участниками учебного процесса. "Мы наблюдаем рост спроса на подобное оборудование как в коммерческих организациях, так и в вузах", — отметил Тарасенко.

Таким образом, корпоративное обучение в России вступает в новую эру. Искусственный интеллект берет на себя рутинную работу, освобождая преподавателям время для творчества и живого общения. Платформы становятся сложными экосистемами, а гибридные форматы стирают границы между офисом и удаленкой. В новой реальности выигрывают те компании, которые не просто внедряют технологии ради технологий, а используют их для решения бизнес-задач — развития людей и повышения эффективности всей организации.

Динара Сурмеева