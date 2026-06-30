Euroclear подала в суд на Центральный банк России

Компания Euroclear подала иск против Центрального банка РФ, пытаясь оспорить решение российского суда по замороженным активам. Об этом сообщило агентство Reuters.

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«Мы считаем, что российские суды не обладают юрисдикцией в отношении Euroclear. <...> Только бельгийские суды обладают юрисдикцией, имеющей отношение к нам», — сказал представитель организации Йорген Муйлаерт.

В компании подчеркнули, что Euroclear выполнила правила Европейского союза, заморозив российские активы.

В мае Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов и упущенной выгоды от этих санкций. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд в декабре прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора. В Euroclear в свою очередь сочли решение суда несправедливым.