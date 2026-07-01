Состояние богатейших россиян выросло на миллиарды долларов

По данным «Индекса миллиардеров», наибольший прирост состояния в 2026-м зафиксирован у Алексея Мордашова.

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Капитал основателя «Северстали» увеличился на 2 млрд 290 млн долларов и составил 28 млрд 600 млн долларов. На втором месте — глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, его состояние увеличилось на 1 млрд 800 млн долларов, до 25,5 млрд долларов. На третьей строчке — основатель «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко (плюс 1 млрд 710 млн долларов, увеличение до 20 млрд 600 млн долларов).

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По данным агентства Bloomberg, наибольшее снижение состояния среди российских участников рейтинга зафиксировано у Михаила Прохорова — на 5 млрд 460 млн долларов, до 11 млрд 100 млн долларов.