Wildberries повысит комиссии для продавцов

Wildberries с 7 июля повысит комиссии для селлеров на фоне удорожания топлива и роста логистических расходов, следует из обновленной оферты маркетплейса, пишет «Коммерсантъ». В пресс-службе компании изменения назвали дифференцированными – по части товарных категорий комиссии, напротив, снизятся, а по некоторым останутся прежними.

По данным сервиса Wildbox, сильнее всего вырастут сборы для селлеров, использующих площадку как витрину с доставкой курьерами или самовывозом – комиссии для них увеличатся на 20 процентных пунктов (п.п.). Для продавцов, работающих с собственного склада, рост составит 6 п.п., а со склада Wildberries – 5 п.п.

Повышение тарифов неизбежно снижает прибыль селлеров, большинство которых представляют малый и средний бизнес, отметил гендиректор сервиса «Мойсклад» Аскар Рахимбердиев. По его словам, дополнительные издержки в итоге лягут на конечного покупателя – по оценке Wildbox, подорожать может до 90% товаров на площадке.

Сейчас комиссии маркетплейсов для российских продавцов в среднем составляют от 25 до 40% выручки, а с учетом логистики, хранения и рекламы могут достигать 70%, добавил Рахимбердиев.