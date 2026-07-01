Герман Греф оценил разрыв в производительности труда между российскими предприятиями

Разрыв в производительности труда между лидерами и отстающими предприятиями внутри одной отрасли в России достигает пяти раз, что значительно превышает аналогичный показатель в развитых странах и Китае. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии «Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности», которая открыла Финансовый конгресс Банка России. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Мы проанализировали производительность труда на отдельных предприятиях, а не по отраслям. Исследование показало, что внутри любой отрасли есть и конкурентоспособные компании, и так называемый хвост распределения», — сказал Греф.

По его словам, разница между лидерами и отстающими достигает пяти раз, что значительно выше, чем в развитых экономиках или в Китае, где максимальный разрыв составляет три раза.

В дискуссии также участвовали главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя правительства России Александр Новак. Греф представил результаты обширного исследования производительности труда, подготовленного ЦМИ Сбера — первого в стране исследования столь высокого уровня детализации. По его словам, любая отрасль состоит из очень разных компаний, которые зачастую объединяет только общий код ОКВЭД — например, сельское хозяйство включает и крупные агрохолдинги, и фермерские хозяйства, и отдельных дачников, поэтому изучать «среднюю температуру» по отрасли бессмысленно, нужно смотреть на конкретные предприятия.

Президент Сбербанка также назвал три основные причины сложившегося разрыва: хроническое недоинвестирование, прежде всего в технологии, разрыв в качестве управления компаниями и высокие барьеры для перетока труда и капитала.

«Расчеты показывают: если довести хотя бы 50 процентов компаний до уровня 10 процентов лучших по производительности, это может дать дополнительный прирост ВВП на 2–3 процента в год», — отметил Греф.

Он добавил, что внедрение технологий может повысить производительность труда на 11–22 процента в зависимости от конкретной компании, а при совмещении генеративного и физического искусственного интеллекта потенциал роста производительности может достигать 21–33 процентов. По словам Грефа, ключевой вопрос состоит в том, как эти факторы системно задействовать на уровне отраслей и какие рычаги для этого есть у правительства.

Финансовый конгресс Банка России — площадка для открытого диалога регулятора и финансового рынка. Пленарные сессии и панельные дискуссии конгресса посвящены отечественной экономике и денежно-кредитной политике, финтеху, банковскому регулированию, финансовой стабильности и макроэкономике. Генеральным партнером конгресса выступает Сбербанк.