В Казахстане получил лицензию первый криптообменник
Национальный банк Казахстана выдал первую лицензию на деятельность криптообменника. Ее получила компания Pax Finance, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регулятора.
Лицензия дает компании право официально покупать, продавать и хранить криптовалюту, а также открывать отделения и устанавливать криптоматы. В центробанке напомнили, что лицензирование участников рынка цифровых активов действует в Казахстане с 1 мая 2026 года.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал усилить борьбу с незаконным выводом капитала через криптовалюты. По его словам, с начала года в стране было ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с общим оборотом около $127 млн, а в рамках расследований арестовано имущество на сумму $5,3 млн.
В ЦБ РФ в октябре прошлого года заявляли , что надеются на внедрение похожей практики регулирования деятельности криптообменников в 2026 году. 1 апреля 2026 года в Госдуму был внесен законопроект о регулировании криптовалюты, который подразумевает лицензирование криптообменников, бирж и брокеров, работающих с цифровыми активами.