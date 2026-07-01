В Казахстане получил лицензию первый криптообменник

Национальный банк Казахстана выдал первую лицензию на деятельность криптообменника. Ее получила компания Pax Finance, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регулятора.

© Global Look Press

Лицензия дает компании право официально покупать, продавать и хранить криптовалюту, а также открывать отделения и устанавливать криптоматы. В центробанке напомнили, что лицензирование участников рынка цифровых активов действует в Казахстане с 1 мая 2026 года.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал усилить борьбу с незаконным выводом капитала через криптовалюты. По его словам, с начала года в стране было ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с общим оборотом около $127 млн, а в рамках расследований арестовано имущество на сумму $5,3 млн.

В ЦБ РФ в октябре прошлого года заявляли , что надеются на внедрение похожей практики регулирования деятельности криптообменников в 2026 году. 1 апреля 2026 года в Госдуму был внесен законопроект о регулировании криптовалюты, который подразумевает лицензирование криптообменников, бирж и брокеров, работающих с цифровыми активами.