Десятки тысяч работников автогиганта забастовали из-за мер жесткой экономии

В пятницу, 3 июля, десятки тысяч сотрудников немецкого автогиганта — Mercedes-Benz Group — вышли на улицы по всей Германии в знак протеста против мер жесткой экономии, объявленных руководством компании. Об этом сообщает SWR.

В федеральной земле Баден-Вюртемберг, регионе на юго-западе ФРГ, в акции протеста приняли участие порядка 26,5 тысячи работников автогиганта. Поводом для масштабной забастовки послужило намерение руководства концерна оставить без ежегодной премии около 90 тысяч сотрудников при общей численности штата в районе 108 тысяч.

Недовольство у протестующих также вызвал призыв главы наблюдательного совета Mercedes Мартина Брудермюллера вернуть на предприятия концерна 40-часовую рабочую неделю при действующем стандарте в 35 часов. При этом денежных надбавок за переход к удлиненному режиму труда руководство концерна не пообещало.

На этом фоне протестующие в Баден-Вюртемберг выкрикивали лозунг «Ола вон!», требуя увольнения генерального директора Mercedes Олы Каллениуса. За права работников вступился руководитель производственного совета Эргун Люмали. Он раскритиковал атаку на 35-часовую рабочую неделю и призвал совет директоров взять на себя ответственность за стратегические ошибки в бизнес-стратегии.

По итогам января-марта операционная прибыль Mercedes-Benz снизилась год к году на 17 процентов, до 1,9 миллиарда евро. Главными причинами подобной динамики в компании назвали импортные пошлины, удорожание сырья и резкий спад продаж в Китае — на 27 процентов. Кроме того, в последние месяцы заметно выросли издержки из-за войны в Иране и блокировки Ормузского пролива. На этом фоне в компании заявили о необходимости перехода к сокращению расходов и инвестиций.