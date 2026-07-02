Десятки российских компаний столкнулись со сбоем в системах IBM

У ряда российских компаний истекли внутренние технические сертификаты системы IBM Planning Analytics, применяемой для бюджетирования и управленческой отчетности, рассказали РБК источники на IT-рынке.

Срок действия сертификатов, выпущенных IBM в 2016 году, закончился 15 июня. По словам собеседника издания, с проблемой столкнулись десятки, если не сотни компаний. Сертификаты выдавались раз в десять лет, однако после ухода IBM из России в 2022 году их выдача прекратилась, а продлить действующие или получить новые теперь невозможно. Совладелец компании-разработчика «Алгоритм1» Георгий Беляев рассказал, что за последние две недели к ним обратились около десяти крупных промышленных компаний с аналогичной проблемой.

Как пояснил руководитель практики FinOps-решений «К2Тех» Станислав Буланников, после истечения корневого сертификата система блокирует авторизацию и передачу данных, считая соединение небезопасным. По его словам, проблема была устранена еще в версиях платформы 2020 года, однако часть корпоративных клиентов не успела обновить систему вовремя. Компаниям остаются два варианта – самостоятельная замена сертификата, требующая высокой квалификации, либо переход на российские решения.

Собеседник РБК в горнодобывающей компании отметил, что без действующего сертификата пользователей отключают от системы, что делает невозможной подготовку бюджета и отчетности для руководства. Настройка нового сертификата заняла у его компании неделю. Он также предупредил, что нарушение защищенности соединения создает риски утечки данных.

Директор по развитию бизнеса «Корус консалтинг» Василий Богатырев считает проблему технической и решаемой перенастройкой доступов, отмечая, что массовой миграции с IBM пока не наблюдается. При этом инвестиции в переход на отечественные системы бюджетирования могут составлять сотни миллионов рублей.