Техногигант не смог избежать штрафа в миллиарды евро

Суд Европейского союза поддержал решение по делу Google и не стал отменять штраф в 4,1 миллиарда евро, наложенный на этого техногиганта за предполагаемые антиконкурентные действия. Об этом сообщил канал CNBC.

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Речь идет о том, что в 2018 году Европейская комиссия решила взыскать с Google рекордный штраф за злоупотребление доминирующим положением Android на мобильных устройствах. По ее мнению, компания создавала несправедливые преимущества для собственных приложений. Google обжаловала это решение в судебной системе ЕС, но не преуспела. Кроме того, она лишилась права подавать еще одну апелляцию.

Сразу после этого, акции Alphabet, материнской компании Google, упали примерно на процент.

В конце марта посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер заявил, что ЕС не должен налагать огромные штрафы на крупные американские технологические компании, если хочет остаться частью экономики искусственного интеллекта.