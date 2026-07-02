ФАС завела дело из-за рекламы букмекерской конторы Fonbet

ФАС России возбудила дело из-за рекламы букмекерской конторы Fonbet. Служба установила, что рекламная кампания содержит признаки нарушения законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В мае - июне 2026 года в Москве распространялась наружная реклама букмекерских услуг Fonbet, в которой использовался образ футбольного тренера, - указали в ФАС. - Распространение рекламы таких услуг на наружных конструкциях и использование в ней образов людей противоречит действующему законодательству".

В случае признания нарушений закона о рекламе служба рассмотрит вопрос о мерах административной ответственности.