В России снизилось число новых банкротств компаний

Количество завершенных банкротств российских юрлиц за последние три года на 43% превысило число начатых процедур, следует из подсчетов аналитиков проекта «Контур.фокус», пишет «Коммерсантъ». С 1 июня 2023 года по 1 июня 2026 года было запущено 16,9 тысяч банкротств компаний, а завершено 24,3 тысяч конкурсных производств.

Аналитик проекта Вероника Скороходова объяснила существенную разницу отменой моратория на банкротство с 1 октября 2022 года.

«Мораторий тогда сдерживал инициативу как кредиторов, так и должников – как только ограничения сняли, накопленные за это время долги хлынули в суды», – отметила эксперт.

По ее словам, перегруженные суды до сих пор продолжают разбирать дела, накопленные за предыдущие годы.

Чаще всего процедуру банкротства инициировали в Волгоградской области, где доля юрлиц с начатыми делами о несостоятельности составила 2,2% всех компаний региона. Аналитики связывают это с высокой долей предприятий обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, для которых остро стоят проблемы роста себестоимости и высокой закредитованности. На втором месте расположилась Тамбовская область с показателем 2,1%, на третьем – Астраханская с 2%.

Директор юридического департамента МКА «Авангард права» Алексей Разумный отметил, что пик новых банкротных дел пришелся на 2022–2023 годы, а сейчас эти дела выходят на финишную прямую.

«С повышением в сентябре 2024 года пошлин за подачу заявления о несостоятельности кредиторы стали внимательнее считать, ведь перспектива возврата этих средств далеко не всегда очевидна», – пояснил юрист.

Он добавил, что порог задолженности для инициирования банкротства в 2024 году вырос с 300 тысяч до 2 млн рублей, из-за чего часть потенциальных дел перестала доходить до суда.