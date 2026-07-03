Генеральный директор компании «Афиша» признан лучшим медиаменеджером года

Евгений Сидоров удостоен награды за трансформацию компании в маркетплейс впечатлений.

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2 июля 2026 года в Москве состоялась церемония награждения XXVI Национальной премии в области медиабизнеса «Медиаменеджер России». В категории «Топ-менеджмент медиа» награду получил генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров. Мероприятие прошло в ресторане «Белладжио».

Под его руководством компания трансформировалась в полноценный сервис культурного досуга с устойчивой бизнес-моделью. Путь пользователя от выбора события до покупки билета теперь встроен в единый цифровой контур. Ключевым направлением стало усиление билетного маркетплейса за счет стратегических партнерств – это позволило расширить дистрибуцию и охват аудитории.

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша»:

«Стратегия "Афиши" строится вокруг человека. Мы исходим из простого вопроса: что пользователю нужно в моменте, когда он решает, как провести вечер? Мы перестали быть просто витриной билетов и стали платформой, которая помогает выбрать, спланировать и получить удовольствие от события. Это комплексная работа: от интерфейса до рекомендаций, от покупки до эмоции. Свободное время очень ограниченный ресурс, и мы стараемся его сберечь, предоставляя пользователям релевантные ответы на запросы. Признателен за высокую оценку – она по праву принадлежит всей команде, которая делает этот сервис живым и полезным каждый день».

В 2025 году «Афиша» укрепила роль системообразующего партнера для театров и гастрономического сектора, инвестируя в развитие культурных институций и формируя устойчивый спрос. Флагманский проект Пикник Афиши выведен на федеральный уровень – он охватывает две столицы, собирая ежегодно более 50 000 гостей.

Премия «Медиаменеджер России», учрежденная в 2000 году издательским домом «МедиаБизнес», ежегодно отмечает топ-менеджеров медиа, рекламной и PR-индустрии за профессионализм, управленческие инновации и нестандартный подход к развитию бизнеса.