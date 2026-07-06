Более трети ретейлеров массовой одежды понесли убытки в 2025 году

34% ретейлеров брендов массовой одежды понесли убытки в 2025 году. Компаний с увеличивающимися убытками становится все больше, это связано с высокой конкуренцией и скидками, рассказала "Ведомостям" гендиректор консалтинговой компании в сфере моды Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Среди пострадавших брендов - ООО "Твое". Оно увеличило чистый убыток более чем в 1,5 раза - с 372,3 млн до 620,8 млн рублей - по сравнению с 2024 годом. Компания "Август" (бренд Oodji - прим. ТАСС) потеряла 819,2 млн рублей.

По словам председателя совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексея Федорова, общий объем всего российского рынка одежды, обуви и аксессуаров в 2025 г. сократился на 5%, до 4,2 трлн рублей. Реальная ситуация на рынке массовых ретейлеров может быть еще хуже, поскольку часть компаний не раскрывают свои финансовые показатели, отмечает сооснователь медиа об индустрии моды Fashion Buzz Станислава Нажмитдинова.

Причинами для увеличения убытков компаний Лебсак-Клейман назвала высокую конкуренцию между ретейлерами и большое количество скидок. Кроме того, на индустрию оказывает воздействие высокая ключевая ставка, из-за которой часть граждан предпочитают хранить свои средства на вкладах. Еще один фактор - недавнее повышение комиссий маркетплейсов.

Проблема повышения убыточности коснулась и представителей премиум-сегмента. Однако, в отличие от массовых брендов, премиальные компании, такие как сеть 12 Storeez, в меньшей мере зависят от маркетплейсов и ориентированы на продажу товаров по полной стоимости.