Google зарегистрировала в России бренд системы 3D-звонков с эффектом присутствия

Американская корпорация Google LLC зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Google Beam. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

© Газета.Ru

Под брендом можно создавать и распространять компьютерное оборудование для видеоконференций, дополненной реальности и компьютерного зрения, а также предоставлять услуги видеоконференцсвязи и электронно передавать голос, звук, 3D-изображения, видео и данные через телекоммуникационные сети.

Google Beam (ранее известный как Project Starline) — это платформа 3D-видеосвязи, создающая эффект полного присутствия собеседника. Она использует системы из нескольких камер, световое поле и искусственный интеллект для воссоздания объемной копии человека в реальном времени. Согласно сайту сервиса, Google Beam «делает общение на расстоянии удивительно естественным — благодаря ему можно заметить улыбку, уловить взгляд и другие черты, которые делают общение более глубоким».

Компания Google ушла из России в 2022 году. По данным Rusprofile, российское юрлицо «Гугл» с июля 2022 года находится в процессе банкротства. Выручка компании с 2023 года является нулевой, а прибыль в 2025 году составила 470 млн рублей (-48% к 2024 году).