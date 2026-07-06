Microsoft готовится к новой волне массовых сокращений

Microsoft Corp. уволит 4,8 тыс. сотрудников, основная часть сокращений затронет коммерческий отдел продаж и игровое подразделение Xbox. Об этом сообщает CNBC.

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В рамках оптимизации 1,6 тыс. сотрудников Xbox будут уволены уже сейчас, до конца финансового года подразделение покинут в общей сложности около 3,2 тыс. сотрудников — сверх объявленных 4,8 тыс. человек, увольняемых немедленно по всей компании.

Также Xbox продаст студии Ninja Theory (разработчик игры Hellblade) и Undead Labs (разработчик игры State of Decay) неназванным покупателям. Обе студии продолжат работу над текущими игровыми проектами совместно с Xbox.

В прошлом году Microsoft дважды проводила масштабные сокращения: в мае компания уволила около 7 тыс. сотрудников, а в июле — еще 9 тыс. Тогда руководство объясняло эти меры стремлением упростить организационную структуру и сократить число уровней управления между рядовыми специалистами и топ-менеджментом.