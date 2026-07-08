ФНС стала доначислять налоги бизнесу из «льготных» регионов

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала проверять, насколько правомерно бизнес использует пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) в льготных регионах. Проверки затрагивают как «новичков», так и компании, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 2010-х, пишет Forbes со ссылкой на юристов.

Местное законодательство некоторых регионов предусматривает пониженные ставки по УСН. Например, при стандартной ставке по УСН в 6% компании, зарегистрированные в Крыму, платят 4%, если объектом налогообложения являются «доходы». Если же бизнес выбирает объект налогообложения «доходы минус расходы», то ставка будет 10% при стандартной 15%.

В практике главы юридической компании «Архитектура права» Андрея Зуйкова есть кейсы, когда у налоговой возникали вопросы к компании, которая ведет деятельность в льготном регионе с 2016 года. Но сама по себе давность смены юридического адреса не защитит от претензий.

«Настоящий переезд может амнистировать предыдущий период получения льгот без полноценного присутствия», — объясняет партнер департамента налогов и права ДРТ Антон Зыков.

Под прицелом ФНС

По словам юристов, у происходящего есть ряд причин: во-первых, власти ищут способ быстро пополнить бюджет, во-вторых, изменилась логика действий налоговой, которая стала больше внимания уделять фактической деятельности бизнеса (где находятся склады, кассы, персонал и так далее — FM). В-третьих, ФНС пережила цифровую трансформацию, и теперь может следить за «жизнью» компании, не прибегая к выездной проверке: инспектор удаленно видит, откуда работают сотрудники, где открыты счета компании и находятся ее подрядчики.

Как итог, налоговые чаще доначисляют «бизнес-туристам» налоги по общей ставке без выезда или в ходе камеральной проверки, резюмирует Зуйков. По его словам, инспекция приглашает налогоплательщика на комиссию и объясняет ему риски, затем предлагает «уточниться» самостоятельно, предупреждая, что в противном случае компанию ждет выездная проверка. При этом если раньше подобные действия инициировали инспекции по месту регистрации в льготных регионах, то теперь к ним присоединились инспекции из регионов-«доноров».

Подытоживая, юристы отмечают, что подобные поползновения со стороны налоговых органов так или иначе затрагивают интересы добросовестных компаний, которые имеют реальную экономическую связь с льготным регионом. Защитить свои интересы бизнесу поможет выстроенная досудебная работа с налоговой, резюмирует Зыков, признавая однако, что есть и такие случаи, где последнее слово останется за судом.