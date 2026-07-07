Просроченные долги бизнеса выросли до рекордных 7 трлн рублей

Просроченные долги российских компаний за год выросли почти на 20% и достигли рекордных 7 трлн рублей – такие данные приводит Росстат в докладе «Социально экономическое положении России за январь-май 2026 года».

Речь идет не только о банковских кредитах, но и о задолженности перед поставщиками, сотрудниками и налоговыми органами. Совокупные обязательства бизнеса вплотную приблизились к 293 трлн рублей – это больше ожидаемого номинального ВВП страны на 2026 год в 228 трлн рублей, уточняют «Известия».

Почти половина общего долга – свыше 141 трлн рублей – приходится на расчеты с контрагентами и фискальные платежи, остальное составляют займы и кредиты. Просрочка по-прежнему концентрируется в нескольких секторах. Лидером остаются обрабатывающие производства — почти 2,5 трлн рублей, следом идут торговля с 950 млрд рублей, добыча полезных ископаемых с почти 800 млрд рублей и строительство с 321 млрд рублей.

Главным источником давления остается ключевая ставка – с начала года она снизилась лишь на 1,75 п.п., до 14,25%. Директор по аналитике «Инго банка» Василий Кутьин объяснил газете механизм просто: дорогие деньги затрудняют рефинансирование старых долгов, а часть компаний вынуждена брать новые займы, чтобы рассчитаться по прежним обязательствам. Пени за просрочку налоговых платежей также привязаны к ключевой ставке, что дополнительно увеличивает расходы.

По данным ЦБ, в первом квартале 2026 года объем проблемных кредитов юридических лиц вырос более чем на 4% – до 11 трлн рублей. В сегменте малого и среднего бизнеса доля «плохих» ссуд увеличилась почти на 1 п.п. – до 19%. Ситуацию усугубляют подорожание логистики, нестабильный курс рубля и повышение налоговой нагрузки. С 2026 года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а порог дохода для обязательной уплаты налога на упрощенной системе снизился с 60 млн до 20 млн рублей.

«Рост долговой нагрузки опасен именно сейчас – в первом квартале 2026 года ВВП снизился на 0,2%, прибыль компаний упала более чем на четверть, до 5,2 трлн рублей. На этом фоне обслуживать растущие долги становится всё сложнее, а если нагрузка выйдет из-под контроля, это может спровоцировать волну банкротств», – предупреждает директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.

Инвестиции компаний в собственное развитие в первые три месяца 2026 года уже сократились на 14%. По оценке аналитика Freedom Global Владимира Чернова, для граждан это грозит замедлением роста зарплат, сокращением вакансий в уязвимых отраслях и удорожанием товаров. Эксперты считают, что сдержать нарастание долговой спирали могло бы снижение ключевой ставки до 12-13%, смягчение фискального давления и адресная поддержка наиболее уязвимых отраслей.