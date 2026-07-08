Европейские операторы бизнес-джетов могут остаться без топлива

Европейские операторы корпоративных самолетов готовятся к возможной нехватке топлива нынешним летом, в разгар туристического сезона. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

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Частные авиакомпании, услуги которых пользуются растущим спросом, обеспокоены, по данным издания, тем, что поставщики станут "отдавать приоритет национальным авиаперевозчикам", если запасы топлива будут на исходе. Их опасения усилились после недавней нехватки топлива в аэропорту Ниццы.

Столица департамента Приморские Альпы на Лазурном берегу Франции - крупнейший оператор частных самолетов в регионе - на прошлой неделе не смог обслужить некоторые частные самолеты из-за отсутствия топлива.

"На минувшей неделе в течение нескольких часов наблюдался небольшой дефицит, но сейчас эта проблема решена", - сообщили FT в аэропорту.

По мнению управляющего британской онлайн-платформой EnterJet для бронирования частных самолетов Чарльза Робинсона, маршруты полетов бизнес-джетов в Европе будут изменены, чтобы избежать районов, испытывающих дефицит с топливом. Операторам, "возможно, потребуется скорректировать маршруты, чтобы не оказаться в аэропортах с ограниченными поставками, а это приведет к увеличению затрат", - сказал он.

Как заявил представитель группы частных авиаперевозок Luxe Jets Александр Грэм, она "готовится к дефициту [топлива], ожидаемому в небольших аэропортах нынешним летом".