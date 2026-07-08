Мосбиржа подключила ИИ к расследованиям инсайдерской торговли

Московская биржа внедряет инструменты на базе искусственного интеллекта для обнаружения рыночных манипуляций и инсайдерской торговли, сообщила площадка. Система будет встроена в комплаенс-процессы на всех стадиях расследований.

ИИ возьмет на себя предобработку сигналов и автоматизированный анализ сотен тысяч сделок, выявление признаков скоординированных действий участников рынка и формирование базы поведенческих метрик для последующей работы специалистов.

Старший управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса биржи Ирина Грекова заявила, что в перспективе одного – двух лет глубокая автоматизация процессов позволит высвободить экспертов для разбора сложных кейсов и увеличить число расследований, одновременно сократив сроки их проведения.